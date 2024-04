Juventus: Calafiori e Lacroix, cosa succede

Una difesa da rifare. La Juventus sul mercato dovrà mettere mano un po' in tutti i reparti, anche in quello arretrato, dove i bianconeri sono pronti a balzare in pole position nella corsa a Riccardo Calafiori, ma non solo. Il gioiello del Bologna è la prima scelta di Cristiano Giuntoli, anche perché in difesa manca uno specialista mancino di ruolo, a maggior ragione con l’addio certo di Alex Sandro. La Juve cerca un titolare, che in questo caso è anche un giovane prospetto: un identikit perfetto per il nuovo corso in atto alla Continassa quello del classe 2002 del Bologna. I contatti sono già stati avviati in maniera positiva e proficua nelle ultime settimane con l’agente del calciatore Alessandro Lucci e il giocatore, nonostante le attenzioni di numerosi club stranieri come Bayer Leverkusen e Tottenham, avrebbe espresso la sua volontà di continuare a essere protagonista in Serie A, con il gradimento verso i bianconeri.Il Bologna valuta il suo gioiello almeno 25 milioni, ma c’è disponibilità a valutare nell’affare l’inserimento di una contropartita tecnica e tra le fila juventine ci sono diversi giovani elementi interessanti. Intanto, potrebbe non essere l'unico innesto: come sottolinea Tuttosport, in difesa tutto ruoterà attorno a Bremer, che in caso di cessione dovrebbe essere sostituito. E alla dirigenza juventina piace anche il profilo di Maxence, 24 anni, difensore centrale di piede destro, alto 1,90 e in scadenza di contratto con il Wolfsburg a giugno 2025.