Juventus, difesa a pezzi: arretra Locatelli?

Getty Images





Chi può giocare in difesa contro l'Udinese

La situazione di emergenza dovuta a infortuni e squalifiche che si è venuta a creare in casadopo la sfida di sabato contro la Lazio, terminata 1-1, mette fin da oradi fronte alla necessità di studiare soluzioni diverse per l'undici titolare bianconero che domenica andrà ad affrontare l'Udinese all'Allianz Stadium. Una di queste riguarda, destinato ad arretrare in difesa per sopperire all'assenza di Pierre Kalulu.Al momento il reparto arretrato può contare solo su Renato Veiga (e Federico Gatti, rientrato però solo nel big match di sabato dopo la frattura della diafisi del perone), pertanto tutto fa pensare che il capitano bianconero sarà utilizzato da braccetto destro, come successo proprio nel finale allo stadio Olimpico. Il problema della difesa si riverbera poi a centrocampo, dove a questo punto sono certi di poter giocare solo Weston McKennie e Douglas Luiz.