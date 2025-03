Juventus, occhi su Diego Coppola: sarà osservato speciale con il Verona

Getty Images



Un'osservazione attenta per il talento del Verona

La Juventus continua a monitorare i giovani talenti del panorama calcistico italiano e tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è, difensore centrale classe 2003 dell'Hellas Verona e della Nazionale Under 21. Il match tra Verona e Juventus all'Allianz Stadium potrebbe rappresentare un vero e proprio test per il giovane difensore, considerato l'interesse crescente dei bianconeri nei suoi confronti.L'area sportiva della Juventus ha acceso i riflettori su Diego Coppola già da tempo., in particolare contro una squadra di alto livello come la Juventus. La sfida contro i bianconeri sarà una prova importante per il ragazzo, un'opportunità per dimostrare di poter essere all'altezza di una chiamata da parte di una big.



L'evoluzione della valutazione economica di Coppola



Le caratteristiche di Coppola: perché piace alla Juventus

, ma con esperienza nel massimo campionato italiano. Coppola, con le sue caratteristiche fisiche e tecniche, potrebbe rientrare nel profilo ideale di giocatore per rafforzare la difesa bianconera.Solo pochi mesi fa, nella scorsa estate, ilvalutavaintorno ai 6 milioni di euro. Tuttavia, le sue prestazioni in questa stagione hanno portato il club scaligero a rivedere al rialzo la sua valutazione. Attualmente, il cartellino del giocatore viene stimato tra i 12 e i 15 milioni di euro e, qualora dovesse continuare a crescere, la cifra potrebbe ulteriormente lievitare.Per la Juventus, questa evoluzione rappresenta un elemento da considerare attentamente. Se i bianconeri vogliono assicurarsi il difensore, potrebbero dover agire tempestivamente per evitare un'asta con altri club di Serie A o addirittura squadre estere, interessate ai prospetti italiani emergenti.Diego Coppola è un difensore centrale di 1,91 metri, dotato di grande forza fisica e buona abilità nel gioco aereo.Inoltre, ha mostrato miglioramenti nella gestione del pallone, caratteristica sempre più richiesta ai difensori moderni.La sua capacità di adattarsi a diversi moduli tattici lo rende un elemento interessante per la Juventus, che negli ultimi anni ha dimostrato di apprezzare difensori versatili. Motta potrebbe lavorare sulla sua crescita e integrarlo progressivamente nel sistema bianconero, garantendogli un percorso di maturazione simile a quello di altri giovani talenti lanciati dalla Juventus.