Diego Coppola migliore in campo in Monza-Verona. La sua partita e la posizione della Juventus

Getty Images

Chi è Diego Coppola

Una foto, scattata dalla Lega Serie A, che quasi vuole sottolineare che sì: Diegoè uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Il centrale di difesa del Verona è stato premiato come migliore in campo nel match del pomeriggio tra gli scaligeri e il Monza.Diego Coppola è un calciatore italiano, nato il 28 dicembre 2003 a Verona. Gioca come difensore centrale ed è di proprietà dell'Hellas Verona, squadra con cui ha esordito in Serie A. Cresciuto nel settore giovanile del club scaligero, si è affermato come uno dei talenti più promettenti della difesa italiana grazie alla sua solidità, capacità di lettura del gioco e abilità nei duelli aerei.

Coppola Juve, la situazione

Monza-Verona, la partita di Coppola

Minuti: 90'

Salvataggi: 8

Intercetti: 6

Tackle: 6

Duelli a terra: 9 (6)

Duelli aerei: 12 (8)

Tocchi: 48

Passaggi: 23/27 (85%)

Ha attirato l’interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui la Juventus, che lo considera una possibile opzione per rinforzare la retroguardia. Inoltre, ha fatto parte delle selezioni giovanili dell’Italia.Secondo quanto filtra, Diego Coppola sarebbe nel novero dei profili considerati da Giuntoli per rinforzare la retroguardia della Juventus in questi ultimi giorni del mercato invernale . Al momento, il nome più caldo sembra essere quello di Kelly, ma se l'affare dovesse complicarsi, ecco che l pista Coppola potrebbe improvvisamente scaldarsi.