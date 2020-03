Dieci motivi per amare...Andrea Pirlo. La Juventus pubblica sul proprio canale Youtube un video che ha come protagonista l'ex centrocampista bianconero che in queste ore è stato accostato anche alla panchina della Juventus Under 23. Lo stesso Pirlo ne ha parlato ieri durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro: ​"Ho un sacco di richieste. Seriamente, ho già lo staff pronto perché magari dall’estero mi chiamano prima. Il Barcellona mi sta aspettando (ride ndr). Non voglio sbagliare la prima scelta, ho già avuto qualche offerta”.