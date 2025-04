Juventus di nuovo al lavoro verso il Bologna: su cosa si è concentrato Tudor

AFP or licensors

Su cosa ha lavorato oggi la Juventus

Altra mattinata di lavoro alla Continassa per la Juventus , che vede avvicinarsi sempre di più lo scontro diretto con ildi domenica 4 maggio allo stadio Dall'Ara, fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Un match per cui Igor Tudor non potrà sicuramente contare su Kenan Yildiz, squalificato per due giornate a causa della gomitata con cui ha colpito Alessandro Bianco durante la gara contro il Monza.Ecco il report dell'allenamento pubblicato come di consueto sul sito ufficiale del club: "Mattinata di lavoro per la Juventus in vista del match di domenica 4 maggio 2025 alle ore 20:45 al "Renato Dall'Ara" contro il Bologna. La sfida contro i felsinei sarà valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Oggi, mercoledì 30 aprile, la squadra è scesa in campo al Training Center e, dopo una prima fase di lavoro atletico, si è concentrata sulla tattica prima di chiudere la sessione di allenamento con partitelle a tema. Per domani l'appuntamento è nuovamente fissato al mattino".