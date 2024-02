Juve, Di Gregorio sarà l'erede di Szczesny: il punto



Cosa succede con Szczesny



Juve, due scenari per la porta

Juve-Di Gregorio, la concorrenza

La Juventus pensa ae punta ad anticipare la concorrenza per l’estremo difensore del Monza che la prossima estate dovrebbe fare il salto in una grande. Questa la notizia lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Il portiere italiano sta avendo un grande rendimento (11 clean sheet in stagione) e alla Continassa hanno iniziato a lavorarci in maniera concreta pur sapendo di avere due portieri di valore come Szczesny e Perin, entrambi però over 30 e pur osservando anche altri profili. Di Gregorio, pur essendo cresciuto nel vivaio dell'Inter e avendo Handanovic come idolo, non potrebbe mai dire no alla. Il Monza lo ha riscattato nel 2022 per 4 milioni di euro e adesso lo valuta almeno cinque volte di più, ovvero 20 milioni, la stessa cifra del trasferimento di Vicario al Tottenham. L'Inter ha conservato una percentuale sulla futura rivendita e in estate diverse squadre potrebbero aver bisogno di un nuovo portiere.Nessuno alla Continassa ha la volontà di accantonareche sta giocando l’ennesima stagione importante della sua carriera e ha il contratto in scadenza nel giugno 2025: il polacco, si legge, potrebbe rinnovarlo di un anno, seguendo l’esempio di alcuni compagni che hanno abbassato l’ingaggio. Se però questo non succedesse, non va escluso che cambi maglia, soprattutto in presenza di un’offerta interessante che permetterebbe al club di risparmiare i 6,5 milioni netti dello stipendio.Ma qual è la possibile strategia in casa Juve quindi? L'idea è quella di seguire quanto fatto anni fa con la coppiaovvero far fare a Di Gregorio un anno da apprendistato alle spalle del polacco. Oppure potrebbe prendersi la maglia da titolare e avere alle sue spalle un vice come Perin. Per mettere le mani su Di Gregorio comunque, la Juve ha bisogno di monetizzare la partenza di uno tra Szczesny e Perin.Una cosa è sicura; su Di Gregorio non c'è l'interesse solo della Juventus.lo seguono, così come l'Inter, che però al momento è coperta con Sommer e non ha intenzione di spendere per un secondo portiere. Restano le squadre straniere, soprattutto della Premier, che lo hanno visto all’opera. Tornando alla Juventus, scrive il quotidiano, non va escluso che nell'operazione sia inserita una contropartita tecnica o che sia valutata una formula alternativa all'acquisto a titolo definitivo.