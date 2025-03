Il leader che ritorna: Di Gregorio è (di nuovo) la chiave in più della difesa della Juve

Getty Images

Se la Juventus è tornata - ancora una volta - a ricostruirsi e ricostruire,. E anche in quest'occasione, le basi sono state gettate e rimodellate presto: dopo l'eliminazione con il PSV è arrivata la vittoria a Cagliari, e poi la sconfitta con l'Empoli., ovvero un'altalena capace di spingere i sogni in alto, tanto in alto, ma allo stesso tempo di riportarli a terra in modo brusco. Il momento dei bianconeri, però, sembra aver assunto un'altra forma, ancora inedita rispetto a prima. In campionato c'è stata la prima vera idea di costanza,di cui ha parlato Thiago Motta nella conferenza stampa pre Cagliari-Juventus.

Una costanza ritrovata

I clean sheet di Di Gregorio in Serie A

Juventus-Como 3-0

Verona-Juventus 0-3

Juventus-Roma 0-0

Juventus-Napoli 0-0

Juventus-Lazio 1-0

Udinese-Juventus 0-2

Juventus-Milan 0-0

Juventus-Milan 2-0

Juventus-Inter 1-0

Cagliari-Juventus 0-1

Juventus-Verona 2-0

E in questa linea retta, c'è un dato che spicca in particolare: la difesa. Il reparto arretrato della Juve è il migliore in Europa con soli 21 goal subiti in 27 partite, e il numero sottolinea un ottimo lavoro nonostante due assenze importanti comee, soprattutto,. Tra gli artefici di questo traguardo (e processo in costruzione) c'è, inevitabilmente, ancheDa inizio stagione sono cambiate tantissime cose, probabilmente l'idea della Juventus che si aveva durante l'estate e nelle prime settimane non si è mai realizzata. E da questa mancata realizzazione passa in qualche modo anche l'annata di Di Gregorio, che aveva cominciato come vero e proprio uomo in più. L'inizio perfetto, i clean sheet e poi: l'espulsione diretta che cambia la sua stagione.In quel momento crollano le certezze della Juve, a cominciare dae passando per il lungo infortunio di. E anche Di Gregorio, fino a quel momento intoccabile, fa la sua prima caduta bianconera: è una parte del percorso, dolorosa ma necessaria.Nei mesi successivi il suo rendimento non cala drasticamente, ma la costanza non è quella di prima, e Thiago Motta gli preferisce Perin in diverse occasioni. Insomma, Di Gregorio non ha vissuto mesi lineari come lo erano stati i primi, e la seconda caduta, più rovinosa, è arrivata a: l'errore con Gatti costa carissimo alla Juventus.Da lì, però, rinasce un nuovo Di Gregorio. La capacità di sbagliare e rifarsi, come per l'intera squadra, rimane irregolare, eppure l'ultimo periodo è stato una vera e propria svolta. Il portiere bianconero ha salvato più volte il risultato in partite molto importanti, e nelle cinque vittorie consecutive ha subito solo due goal., è primo in Serie A insieme a Sommer, ma vanta unaavendo giocato meno partite (22 contro le 25 del nerazzurro).





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui