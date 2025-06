Juventus, Di Gregorio: 'Qui per prenderci il trofeo, Tudor mi parla spesso'

Getty Images

Juventus, le parole di Di Gregorio su Tudor

"Quando ti ritrovi ad affrontare avversari che non conosci, o di cui comunque si sa poco, è sempre difficile fare qualsiasi tipo di pronostico. Anche perché scendi in campo con un bel po’ di incognite", così Micheleanalizza le partite al Mondiale per Club. Il portiere della Juventus ha parlato dagli Stati Uniti. Di seguito tutte le sue dichiarazioni riportate da Tuttosport. QUI LE PAROLE DI KOLO MUANI. "Abbiamo preparato i match con Al Ain e Wydad guardando molti video, per capire quali fossero le loro caratteristiche.Tra Washington e Philadelphia da parte nostra non è mancata la serietà e la concentrazione. Nel caso dei marocchini, sapevamo che potevano rendersi pericolosi con le ripartenze, ma noi siamo stati bravi ad arginarli con le marcature preventive, indirizzando poi il match dalla nostra parte".

CREDONO NEL PRIMO POSTO NEL GIRONE? - "Assolutamente sì. Del resto, quando sei alla Juve in testa hai un solo pensiero: vincere ogni partita. Dopo due risultati simili, penso sia ancora più logico e giusto crederci".Noi però siamo riusciti a ricompattarci come squadra grazie al mister che, oltre ad allenarci bene, ci ha dato delle idee chiare e nette. Ora però non serve più a nulla parlare di quarto posto: siamo venuti qui negli Stati Uniti per disputare al meglio questa competizione importantissima, in cui figurano alcune delle più forti squadre del mondo. È inevitabile avere una carica in più rispetto al finale di stagione. Siamo qui per onorare la Juventus e per prenderci il trofeo"."Non ha insistito troppo sulla tattica, anzi: il mister è stato bravo a toccare i tasti giusti a livello emotivo. Quando si è seduto in panchina, noi venivamo da due sconfitte pesantissime, che ci avevano tirato giù. Lui ha lavorato molto su questo aspetto, chiedendoci aggressività, corsa e intensità. Ed è questo che ci permette di stare così bene in campo per tutti e 95 i minuti. Fisicamente ci sentiamo freschi, insomma"."Quando è arrivato ha fatto capire subito quanto fossero importanti per il suo gioco l’aggressività e l’andare continuamente in avanti, verso l’area avversaria. Siamo una squadra viva e aggressiva. Tutti giocano più avanti, io compreso: il mister mi chiede di coprire sempre più spazi…"."Il mister mi parla spesso, cerca di coinvelgermi in prima persona a livello tattico, nella costruzione della manovra, e poi a livello caratteriale. Si vede che mi vuole bene. E ne sono davvero contento"."Qualsiasi stagione ti aiuta a crescere. In una società come la Juve inizi a capire che devi giocare sempre per vincere e le pressioni sono sempre più alte. Sono cresciuto a 360°, ma non nello specifico in qualcosa…".