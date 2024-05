Statistiche possesso palla

Numero di tocchi nell’area difensiva

Monza: 2841

Inter: 2583

Bologna: 2580

Juventus: 2211

Di Gregorio Juve, il confronto con Szczesny

Di Gregorio

Passaggi: 1350 (1054)

% completati: 78,1

Distanza totale (in iarde): 28283

Distanza progressiva: 18779

Brevi: 224 (220) 98,2 %

Medi: 517 (513) 99,2%

Lunghi: 600 (314) 52,3%

Szczesny

Passaggi: 1006 (780)

% completati: 77,5

Distanza totale (in iarde): 22098

Distanza progressiva: 15358

Brevi: 122 (121) 99,2 %

Medi: 394 (389) 98,7%

Lunghi: 486 (270) 55,6%

Il tutto fatto si dichiara al momento delle firme e dell'annuncio ufficiale, ma poco manca. Michele Di Gregorio sarà il nuovo portiere della Juventus e, nelle idee di club e allenatore, l'estremo difensore che allo Stadium ha salutato i tifosi del Monza e si è preso i primi applausi tinti di bianconero, sarà lui il titolare della Vecchia Signora nella prossima stagione.Da risolvere, quindi, l'intero nodo legato alla questione parco portieri. Chi lascerà Torino? Non è così scontato che a fare le valigie debba essere Perin, perché anche il futuro diè in bilico, benché il portiere polacco preferisca restare. Ma perché un cambio così radicale? Il motivo sta nei numeri.Partiamo da un dato generale. Le statistiche – numeri di Fbref -, sul possesso palla delle squadre di Serie A nella propria area difensiva. In questa speciale classifica, il Monza di Palladino – e Di Gregorio -, è al primo posto, seguita da Inter e il Bologna di Thiago Motta al terzo posto. La Juventus si trova al quindicesimo posto.Dai numeri già elencati emerge come il portiere sia sollecitato a livello di possesso palla sia nel Monza di Palladino che nel Bologna di Thiago Motta. In maniera decisamente superiore rispetto alla Juventus. Andando nel dettaglio, mettiamo a confronto i numeri di Di Gregorio e Szczesny sul possesso palla.Da questi numeri, emerge come Di Gregorio, nell'ultime stagione, sia stato decisamente più sollecitato in fase di possesso palla, rispetto a Szczesny, pur mantenendo percentuali di riuscita del passaggio decisamente notevoli. In più, è nel passaggio medio, sia tentato che nella percentuale di riuscita, che Di Gregorio svetta e, quindi, anche nei metri percorsi dal pallone e nei metri di campo guadagnati rispetto a Szczesny.Nel sistema di gioco chevorrà impostare alla, simile a quello del Monza più che alla Juventus di Allegri, emerge il motivo per il quale il club bianconero abbia deciso di puntare sue non più su