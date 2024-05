Le cifre dell'operazione



Il futuro di Perin

Il prescelto c'è: Michelesarà il prossimo portiere della Juventus. Magari titolare, magari no. Ma l'idea è quella di affidare al numero uno del Monza la maglia che fu di, che oggi è di. E con una formula già sperimentata proprio dal polacco: intanto un anno alle spalle di Tek, poi l'occasione, quando scadrà il contratto dello stesso Szczesny , che ha ancora cifre fuori parametro per i bianconeri.Una necessità fatta sempre più stringente per la, che prova a pianificare il futuro con anticipo. Neanche larghissimo. Di Gregorio diventa così un profilo condiviso per tante motivazioni: ingaggio abbordabile, esperienza conclamata, era tra i preferiti di Buffon già quando aveva iniziato al, dove si è conquistato senza alcuna remora un ruolo da assoluto protagonista.Le parti trattano da un po' - è diventata di dominio pubblico la cena tra Giuntoli e Galliani, dove una prima stretta di mano è già arrivata -, adesso è il momento di mettere tutto nero su bianco. E allora: il Monza chiede 20 milioni , cifra che può essere abbassata con il possibile inserimento di qualche contropartita (piace Miretti alla squadra allenata da, l'idea più convenzionale sarebbe però scambiare Perin). Il portiere potrebbe guadagnare intorno ai 2 milioni di euro.Ecco, a proposito di. Data anche la difficoltà nel piazzare Szczesny - soprattutto per l'ingaggio -, è altamente plausibile che a far spazio a Di Gregorio possa essere proprio Mattia Perin. Dopo una stagione di ottimo livello, e lo vedremo titolare anche in finale di Coppa Italia, Mattia potrebbe optare per una possibilità da titolare in una squadra con ambizione come lo stesso Monza.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.