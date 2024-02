La Juventus ha messo nel mirino Michele Di Gregorio, portiere del Monza. Il suo agente ha rilasciato a TvPlay alcune dichiarazioni sul futuro di Di Gregorio parlando anche dei bianconeri: "Ci sono state delle chiacchierate con alcuni club per il mio assistito Di Gregorio. Alla Juventus c’è Szczęsny che ha un altro anno di contratto a 6.5 milioni di euro all’anno ed è difficile che possano prendere in considerazione altre strade. Per il futuro del ragazzo preferirei tenerlo in Italia e non all’estero, perché andando in Inghilterra, ad esempio, avrebbe step differenti, anche se la Premier League attira sempre chiunque”.