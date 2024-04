Juventus-Di Gregorio, c'è l'accordo: i dettagli

Il blitz milanese di Cristianoha dato i risultati sperati visto che la Juventus si è portata in prima fila per ingaggiareIl club bianconero intende chiudere al più presto la pratica col Monza. Già a gennaio c'era stata un'offerta da 20 milioni da parte del Newcastle a cui il Monza aveva detto no per non perdere il portiere a stagione in corso. Per l'estate però la situazione cambia.. Probabile possa essere un giovane, ma non va escluso il nome di Mattia Perin, che è pronto a lasciare la Juve per tornare a giocare titolare altrove, scrive Tuttosport. Il portiere di Latina ha maturato questa decisione da qualche settimana e lascerà il posto proprio a Di GregorioPer Di Gregorio invece è pronto unIl classe 1997, infatti, rappresenta un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro.si legge, è in scadenza nel 2025 (non c'è accordo per il prolungamento con relativa spalmatura dell'ingaggio da 6,5 milioni più bonus) e appare all'ultimo giro di valzer in bianconero. Di Gregorio potrebbe crescere al suo fianco per poi ereditare i guanti da titolare.