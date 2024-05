Michele Di Gregorio sarà il prossimo portiere della Juventus. Un passaggio ormai imminente per una trattativa sostanzialmente chiusa, un colpo che i tifosi bianconeri hanno accolto con un boato ieri allo Stadium, alla lettura del suo nome. Ma non solo: hanno anche applaudito a lungo quando Galliani lo ha premiato come miglior portiere della A. Il suo arrivo apre scenari tutti da decifrare circa il “reparto dei portieri”: partirà il solo Perin (piace al Parma), alla ricerca di una squadra in cui giocare titolare o è in discussione anche Szczesny, visto l'ingaggio?