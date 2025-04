Di Gregorio e De Gea, due scenari per la Juventus: la posizione dei bianconeri

Getty Images

Igor Tudor ha messo in chiaro pochi concetti, semplici e forti: è necessario continuare a lavorare,. La sua Juventus ha risposto bene, e ha reagito dopo il doppio tracollo firmato Atalanta e Fiorentina. Allo stesso modo, però, i bianconeri hanno mostrato ancora diversi limiti: contro la Roma e il Lecce, soprattutto nel secondo tempo,La Juve, dunque, continua a lavorare per chiudere al meglio questa stagione, con un obiettivo fondamentale, per usare un eufemismo. Già, perché la qualificazione alla prossima Champions League è necessaria per tirare un sospiro di sollievo, in un'annata che ha comunque deluso su diversi fronti. Dopodiché la Juventus potrà ragionare sul suo futuro , che in estate significa

Di Gregorio-De Gea, qual è la posizione della Juventus

I numeri di Di Gregorio e De Gea

Partite giocate: 37

Reti subite: 36

Reti inviolate: 16

Partite giocate: 34

Reti subite: 37

Reti inviolate: 11

E nel vortice del mercato potrebbero rientrare anche i portieri, non solo sulla sponda bianconera: il nome diè infatti legato a quello diDi Gregorio è arrivato alla Juventus a inizio stagione in prestito. Le sue prestazioni hanno convinto i bianconeri, e nonostante qualche scivolone, il numero 29 è tornato a essere regolarmente titolare con Tudor. In questa stagione la Juve ha già riscattato l'ex Monza, e dunque l'intenzione del club è quella di non cederlo, con l'obiettivo di continuare con lui anche in futuro.Se da un lato la Juventus non vuole privarsi di Di Gregorio, dall'altro non perde di vista la situazione del portiere spagnolo: il club bianconero è infatti interessato alla sua situazione, ma solo come un'eventuale opportunità di mercato. In ottica futura, infatti, la Juve ha priorità diverse al momento: dal reparto offensivo alla questione prestiti, i portieri non sono al centro del mercato bianconero.





