La Juventus ha messo gli occhi su Michele Di Gregorio, portiere che sta facendo molto bene al Monza. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club bianconero pensa a lui come erede di Szczesny. Ci sono due scenari possibili in vista della prossima stagione. Il primo è che il portiere polacco venga ceduto in caso di offerta, anche per risparmiare sull'elevato ingaggio. Ma c'è anche la possibilità che sia Perin a lasciare Torino e a quel punto Di Gregorio prenderebbe il suo posto, facendo un anno alle spalle di Szczensy, un po' come lo stesso Tek aveva fatto quando era arrivato alla Juve e c'era ancora Buffon.