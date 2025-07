Juventus, di cosa si occuperà il direttore tecnico Francois Modesto

Getty Images

Ruoli distinti: Modesto DT, il DS arriverà in seguito

La Juventus continua a rinnovare la propria struttura dirigenziale e aggiunge un nuovo tassello all’organigramma. Francois Modesto sarà il nuovo direttore tecnico, una figura centrale nel progetto tracciato dal direttore generale Damien Comolli. Una volta ufficializzato, in vista dell’inizio della stagione il 24 luglio, l’ex dirigente del Monza e dell’Olympiakos sarà operativo da subito.Il nuovo corso bianconero prevede una chiara distinzione di ruoli tra direttore sportivo e direttore tecnico. Il DS, ancora da nominare e previsto in arrivo solo in seguito, avrà il compito di gestire trattative di mercato, rapporti con gli agenti e dinamiche contrattuali. Modesto, invece, si occuperà dell’aspetto tecnico e organizzativo, facendo da collante tra squadra, allenatore e dirigenza.

Modesto a stretto contatto con Tudor e lo staff tecnico

Anche scouting e coordinamento nel suo futuro

Il direttore tecnico bianconero sarà presente quotidianamente alla Continassa, a bordo campo durante gli allenamenti, e sarà in costante contatto con l’allenatore Igor Tudor. Il suo compito sarà anche quello di interfacciarsi con lo staff medico, i preparatori, i calciatori e la direzione sportiva. Una figura centrale nella gestione quotidiana, utile a ottimizzare la comunicazione interna.Oltre al ruolo operativo sul campo, Modesto avrà anche la supervisione dello scouting: monitoraggio dei talenti, coordinamento con gli osservatori e visione strategica per la crescita del club a lungo termine. Il suo arrivo rappresenta un passo fondamentale verso una Juventus più moderna, organizzata e competitiva.