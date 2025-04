Juventus, di cosa si occuperà adesso Maurizio Scanavino

Scanavino Juve, di cosa si occuperà

Maurizio, amministratore delegato della, dedicherà ora tutte le sue energie al club bianconero dopo aver lasciato la presidenza del gruppo GEDI. La decisione segna un passaggio importante per il dirigente, chiamato a guidare la società in una fase cruciale sia dal punto di vista economico che sportivo.Eletto nel 2023 su indicazione di John Elkann, Scanavino ha avuto il compito di affrontare le delicate vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Juventus, oltre a lavorare al risanamento finanziario del club. Ora, con il suo impegno esclusivamente rivolto alla Vecchia Signora, il dirigente avrà maggiore libertà d’azione per impostare le strategie future, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo vincente.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Scanavino assumerà un ruolo sempre più centrale nella gestione delle questioni calcistiche della Juventus. Questo cambiamento rafforza la sua posizione all’interno del club e gli permetterà di concentrarsi pienamente sul rilancio della squadra, sia sul mercato che a livello organizzativo.L’attenzione dell’AD sarà rivolta a consolidare la competitività della Juventus, garantendo stabilità economica e ponendo le basi per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.