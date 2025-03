Juventus, di chi sono le colpe? VOTA IL SONDAGGIO

Redazione Calciomercato



Juventus, di chi sono le colpe?

Lasta attraversando un periodo burrascoso. Forse meglio definirlo periodo di crisi. Sette goal subiti nelle ultime due partite: quella contro l'Atalanta e quella contro la Fiorentina. Il direttore Cristiano Giuntoli ha pubblicamente confermato la fiducia all'allenatore scelto in estate ma la sfida contro il Genoa rappresenta chiaramente un ultimatum. Uno di quei dentro o fuori, una finale. Vittoria e risposte per ottenere la conferma ancora alla guida della Juventus, altrimenti non va esclusa la separazione.Di chi sono le colpe però di questo crollo che potrebbe costare addirittura alla Juventus il quarto posto e di conseguenza la prossima Champions League? La scelta è tra tre: il tecnico Thiago Motta, la dirigenza e Cristiano Giuntoli oppure i calciatori?





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui