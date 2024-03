Didier, commissario tecnico della Francia, è intervenuto ai microfoni della stampa dopo la diramazione dei convocati per le amichevoli contro Germania e Cile, Un momento in cui ha parlato anche della squalifica di Paul, squalificato per quattro anni dopo essere risultato positivo al DHEA durante un controllo antidoping effettuato a settembre. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho parlato con lui, moralmente e psicologicamente è stato un duro colpo. Metterà tutte le sue forze per difendersi. Il giudizio è stato molto pesante da sopportare dopo tutto quello che ha passato. Non mi piace avere posizioni categoriche ma gli auguro che possa riscoprire il piacere di stare in campo e di giocare".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.