Juventus, Allegri scelse Milik a Depay: il motivo

Milik-Depay, il confronto

Arek Milik, i numeri

Presenze: 28

Gol: 6

Assist: 1

Un gol ogni: 145 minuti

Memphis Depay, i numeri

Presenze: 26

Gol: 9

Assist: 2

Un gol ogni: 117 minuti

Quando l’attacco dell’continuava a sbattere contro la difesa nerazzurra, quando un impalpabile Alvaro Morata non riusciva a determinare: Simeone ha trovato nell’olandese l’arma in più per battere l’Inter e assicurarsi il passaggio ai quarti di Champions League. Proprio quel Memphis Depay che, nell’estate 2022, fu obiettivo di mercato dellaAlla fine fu Massimilianoa scegliere, quell’estate. E la scelta ricadde su Arek Milik . Nelle intenzioni del tecnico livornese, come ricordano le cronache di quei giorni, la volontà di acquistare un viceche non andasse ad intaccare gli equilibri del gruppo. Un attaccante di scorta senza la pretesa di avere un certo minutaggio in campo, come invece avrebbe fattoMa non solo questo. La scelta fu dettata anche da ragioni tattiche:è più adatto a sfruttare il crossing game; e da ragioni economiche, l’ingaggio del polacco è più leggero di quello dell’olandese.Certo, caricare sulle spalle di Milik il crollo dell’ultimo mese della Juventus sarebbe ingeneroso. Ma, osservata in maniera gelida e senza scendere nel dettaglio, la fotografia è impietosa: uno decide un ottavo di finale di Champions, l’altro con un’espulsione sciocca complica i piani bianconeri nella partita contro l’Empoli, spartiacque della stagione di Madama.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.