Merih, ex difensore di Juventus e Atalanta, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco un passaggio sul suo addio ai bianconeri: “Giocare nella Juve e vincere con quella maglia è stato un onore. Dopo Pirlo, mi sono allenato quasi due mesi con Allegri, ma alla fine ho pensato che fosse meglio per me giocare con continuità nell’Atalanta”.“Cristiano è stato speciale con me fin dai primi giorni che ci siamo conosciuti, mi ha dato tanti consigli dentro e fuori dal campo. Quando volevo lasciar la Juve vista la concorrenza di Chiellini, Bonucci e De Ligt, si è fermato a parlare con me per un’ora spiegandomi con grande semplicità che sarei dovuto restare perché allenarmi con dei campioni mi avrebbe fatto crescere. Ho fatto come diceva Cristiano e sono contento. Con Ronaldo ci sentiamo anche qua in Arabia: è un mio amico e punto di riferimento”.