Merih, ex difensore di Juventus e Atalanta, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Dopo l'addio ai bianconeri, ecco un passaggio sul possibile ritorno nel nostro calcio: “Nel calcio mai dire mai: in Arabia sono felice e ho trovato un calcio in espansione e persone che mi trattano molto bene, ma in Italia tornerei sempre volentieri. Se sono rimasto 5 anni in Italia e due a Torino è anche merito di Paratici e Cristiano Ronaldo…”.