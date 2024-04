Il 5 novembre 2008 laandava a Madrid per affrontare ilal Santiago Bernabeu. Una sfida che voleva dire tantissimo per una squadra tornata in Champions League dopo gli anni di Calciopoli. Il mattatore del match fu Alessandro Del Piero, che prese per mano la Juve e segnò una fantastica doppietta per un 2-0 da favola.Questa sera, Del Piero si trova al Santiago Bernabeu insieme a Fabio Caressa e la squadra di Sky Sport. L'occasione é ottima per ricordare insieme proprio quei momenti.