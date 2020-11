Purtroppo per Nicolò Frustalupi, la sconfitta contro la Juventus Under 23 è stata fatale per il suo esonero dalla panchina della Pistoiese, come racconta Pistoia Sport. La tripletta di Elia Petrelli, infatti, ha decretato l’esonero dell’ex vice di Walter Mazzarri ai tempi in cui alleva il Napoli e l’Inter. Ad incidere sulla decisione è stato il magro percorso in campionato, appena 9 punti in 12 partite disputate. E la sconfitta contro la Juve U23 di mister Zauli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.