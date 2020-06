C'è anche Cristian Romero tra i calciatori della Juve in prestito che torneranno alla base la prossima stagione. L'argentino, tuttavia, non sembra avere futuro alla Continassa. Potrebbe essere offerto alla Roma nell'ambito di uno scambio che coinvolga Cristante, Kluivert o Under. Il difensore piace anche all'estero. Secondo Tuttosport a Trigoria non vogliono disfarsi di Alessio Riccardi, già cercato dai bianconeri la scorsa estate. Paratici e Fienga stanno cercando di trovare la quadra per uno scambio.