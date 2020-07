La Juve ha deciso: Emerson Palmieri è un obiettivo troppo costoso per le casse bianconere e secondo Tuttosport Paratici non andrà all'assalto del laterale del Chelsea a meno che non venga ceduto Alex Sandro per una super offerta. Sul difensore italo-brasiliano è forte anche l'Inter che ha già rinforzato le corsie laterali con l'acquisto di Hakimi dal Real Madrid. Possibile infine il ritorno in pianta stabile di Luca Pellegrini, attualmente in forza al Cagliari, con la cessione di Mattia De Sciglio.