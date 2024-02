. Se la prima volta si può tirare in mezzo la fortuna, la seconda ci deve essere altro. Chi se lo ricorda? Semifinale di Coppa Italia di Serie C, Dean, che indossa la maglia della, prende palla, salta la difesa avversaria al Moccagatta e libera un siluro di sinistro che si infila sotto la traversa.Questa sera il palcoscenico è quello del Benito Stirpe di Frosinone, La dinamica è simile, solo cheE poi il caos, se vogliamo dimostrazione anche questa di personalità. Tutto lo stadio – a causa dei trascorsi di mercato -, lo fischia e lo becca da inizio match. Lui, dopo il gol, esulta e si porta il dito alla bocca, a zittire tutti. Più che zittire, però, si agitano gli animi in campo e fuori.