Gazzetta - Juventus, per il futuro della panchina spunta anche De Zerbi

AFP via Getty Images

Lo si è detto ieri, quando le analisi a freddo hanno iniziato a prendere il posto di quelle a caldo, e lo si continuerà a ribadire nelle prossime settimane, a meno chiaramente di ulteriori forti scossoni: laprenderà una decisione susolo a fine stagione, risultati alla mano, valutando se e in che modo avrà raggiunto gli obiettivi prefissati (ovvero, stando a ciò che è rimasto, la qualificazione alla prossima Champions League). Ciò non significa che il club non stia già facendo qualche riflessione alla luce dei primi dati - due obiettivi su due falliti, tre se si considera anche la Supercoppa Italiana -, con i giornali che di conseguenza iniziano a snocciolare i primi nomi per l'eventuale sostituzione dell'italo-brasiliano.

I nomi della Juventus per sostituire Thiago Motta

Se ieri si parlava soprattutto di- profili che in modo diverso ben si sposerebbero con le richieste del club e con le ambizioni del tifo, che vuole tornare a vincere il prima possibile -, oggi La Gazzetta dello Sport fa anche il nome di, allenatore più volte accostato alla Vecchia Signora che però non lo ha mai contattato."In Francia - scrive il quotidiano - il suo Marsiglia è il migliore tra i club "umani" dietro all'extraterrestre Paris Saint-Germain. De Zerbi sta così confermando i lampi della prima stagione a Brighton, quando conquistò una qualificazione europea storica per il club inglese. Insomma, il curriculum si sta gonfiando e le sue capacità sono indiscutibili, tali da trovare estimatori di casa a Torino". La situazione, insomma, resta da monitorare, anche se il primo aspetto da considerare è sempre quello riguardante il futuro dello stesso Thiago Motta, tutt'altro che certo di dover dire addio a fine stagione.In lista come outsider anche un altro ex bianconero,, mentre sullo sfondo si staglia anche quel Roberto Mancini "ai box" da quando ha terminato l'esperienza in Arabia. Tutti discorsi, comunque, di cui si parlerà solo tra qualche mese. O forse un po' prima, dato che il Mondiale per club rende necessaria un programmazione anticipata della prossima stagione, che non faccia diventare la stessa competizione negli Stati Uniti una sorta di esperimento in una fase di transizione, con poche ambizioni e ancora meno certezze.