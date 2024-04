De Zerbi Juve, cosa succede

Il valzer delle panchine è cominciato e la danza sempre più frenetica vede diretta interessata anche la. D'altronde, le voci sul futuro di Massimilianosono sempre più in un'unica direzione e vanno verso la separazione al termine della stagione , con un anno di anticipo sul contratto in essere.Per questo, la Juventus entra prepotentemente nel mercato degli allenatori. E se le indiscrezioni puntano in direzione Bologna , verso; dall'Inghilterra rimbalza l'ipotesiSecondo quanto riporta il media inglese, hitc.com, infatti, la Juventus avrebbe sondato il profilo dell'allenatore ex Sassuolo. Di recente, proprio De Zerbi ha fatto sapere di avere più di qualche dubbio sull'eventualità di rinnovare con il Brighton. Il suo nome, dunque, entra nella lista dei desiderata per la panchina bianconera.