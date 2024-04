Fedelissimo di Massimiliano, Mattiaha giocato pochissimi minuti in stagione, ovvero il primo tempo del match di campionato contro la Lazio poi perso dallaa tempo scaduto, con il gol di Adam Marusic. Appena rientrato dopo il grave infortunio al crociato patito un anno fa, come scrive Calciomercato.com il classe 1992 vede ora davanti a sè un futuro tutto da definire, perché con il possibile addio di Max appare sempre più probabile anche la sua cessione. L'azzurro, infatti, non sembra rientrare nei piani del club.