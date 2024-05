Parlando di "fedelissimi di Allegri", non possiamo tralasciare nomi come Alex Sandro e Rabiot, ma anche Mattiaè stato strettamente legato alla parabola del mister livornese. Dopo il rinnovo contrattuale auspicato da Allegri due anni fa, l'esterno ex Milan ha ancora un anno di contratto con la Juventus.Questo renderebbe relativamente semplice separarsi da lui in questo momento. Tuttavia, considerando il possibile ritorno della Juventus a una difesa a quattro con la necessità di ridefinire le fasce, un giocatore con le caratteristiche di De Sciglio, che ha un contratto da 1,5 milioni di euro all'anno, potrebbe essere utile da tenere piuttosto che da lasciare partire, nell'ottica del club bianconero. Ne scrive Gazzetta.it