Juventus, le condizioni di Yildiz



Juventus, le condizioni di Alex Sandro

Ancora out, Mattia. L'esterno bianconero sarà fuori per la Salernitana dopo un lieve risentimento muscolare alla coscia destra, salterà dunque il match interno contro la squadra campana. Sarà da valutare per le prossime partite.Kenansembra in dubbio, da ieri non ci sono stati consistenti miglioramenti per quanto riguarda la gastroenterite che ha colpito il giovane attaccante turco. Ancora qualche postumo da smaltire, ha lavorato perciò in palestra, con focus sulla forza.Il bollettino si chiude con le ultime notizie su: l'esterno brasiliano ha lavorato ancora a parte, resta da valutare per il prossimo impegno con la Salernitana.