"Disappointing result... Let’s keep our heads up 3 more to go!", questo il messaggio di Matthijs de Ligt dopo la sconfitta della Juventus contro l'Udinese. Tradotto: Risultato deludente ma teniamo la testa alta, ancora tre prima della fine". Tra le risposte anche quella della fidanzata Annekee Molenaar: "Sono fiera di te". Una sconfitta, quella di Udine, che brucia particolarmente perché a 45 minuti dalla fine della partita i bianconeri erano virtualmente campioni d'Italia proprio grazie al gran gol dell'olandese alla fine del primo tempo.per chiudere con due giornate d'anticipo il discorso scudetto.