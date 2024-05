De Ligt Juve, la frase che divide i tifosi

De Ligt Juve, il grande enigma

La stagione di de Ligt

La partita contro il Real Madrid

Minuti: 90’

Rinvii: 10

Intercetti: 1

Tackle: 6

Duelli: 9/7 vinti

Duelli aerei: 3/ 2 vinti

I numeri della stagione

Presenze: 28

Minuti: 1.818’

Gol: 2

Assist: 1

Ammonizioni: 5

Infortuni: 4

Partite saltate: 18 (tra Bayern Monaco e Nazionale olandese)

Un po' il cambiamento climatico, un po' l'assenza di ombra, il cemento e l'asfalto che danno una spinta all'insù alle temperature.e davanti il centro sportivo dellasarebbe servito spalmarsi della crema solare per evitare le scottature che puntualmente arrivarono. Volti arrossati e perlati di sudore, quelli di un piccolo gruppo di tifosi bianconeri assiepati davanti il cancello che divide la strada dall'ingresso ai campi.Fatiche ripagate, quella volta, dai saluti e i regali di un Matthijs de Ligt prossimo a raggiungere l'aeroporto di Caselle, da lì sarebbe partito alla volta didi Baviera. Selfie, ringraziamenti, un paio di scarpe donate a un giovane tifoso e un sorriso per tutti. Il centrale olandese lasciò Torino così come era arrivato, da signore,Due anni dopo, circa, Matthijsdivide ancora i tifosi della Juventus. All'indomani dell'eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions League, sono diversi a ritirare fuori una frase da molti interpretati come sibillina e che non è andata giù:"Alla Juve mi sentivo abbastanza bene ed ero molto amato, ma, non potevo dire di no".Oltre l'interpretazione delle dichiarazioni, rimane il grande dubbio.Difficile attaccargli un cartellino con il prezzo addosso, soprattutto in un mercato come quello calcistico dove i valori sono soggetti a continui alti e bassi; ma il de Ligt visto ieri sera, impegnato a sfidare e spesso – certo, non sempre -, avere la meglio diè sicuramente un calciatore di livello mondiale. L'altra certezza è che, comunque, la Juventus ha saputo cadere in piedi, sostituendolo con un profilo in crescita come quello di Bremer che è diventato colonna della retroguardia bianconera.Oltre i discorsi economici e quelli tecnici, se un piccolo rimpianto può resistere, questo è legato all'aspetto caratteriale. A questa Juve, un leader nato come de Ligt,Ieri sera, Matthijs de Ligt si è dimostrato calciatore da semifinale di Champions League, da palcoscenici importanti. Ma la sua stagione è stata tutt'altro che fortunata e, spesso, si è dovuto fermare a causa di infortuni, faticando anche a entrare con continuità nell'undici titolare.