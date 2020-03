Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus ha già fatto un affare con Matthijs de Ligt. Il valore del cartellino del difensore olandese, infatti, non è sicuramente sceso, anzi, è cresciuto oltre i 75 milioni di euro che la Juventus ha speso per acquistarlo la scorsa estate. Un giocatore, De Ligt, che prima è entrato in punta di piedi nel mondo bianconero e ora lotta, là dietro, insieme a Bonucci. A differenza di altri che brillarono in Europa per poi faticare in nuove realtà, vedi Tolisso al Bayern e Ndombele al Tottenham, il prezzo di De Ligt continua a crescere. Per la Juve è già un affare.