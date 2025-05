CorSport - La Juventus ci prova per De Bruyne: c'è stata una call

De Bruyne Juve, la situazione

La Juventus sogna in grande. Come riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri hanno messo nel mirino Kevin De Bruyne , uno dei centrocampisti più forti e completi degli ultimi dieci anni. Dopo una lunga e vincente avventura al Manchester City, il fuoriclasse belga starebbe valutando nuove sfide per concludere la carriera ai massimi livelli. E tra le pretendenti, c’è anche la Vecchia Signora.Secondo il CorSport, la Juve avrebbe già avviato una call esplorativa con l’entourage del giocatore. Un primo contatto interlocutorio, per capire le reali intenzioni di De Bruyne e verificare eventuali margini di trattativa. Un’idea ambiziosa, che sottolinea la volontà della Juventus di alzare il tasso tecnico del centrocampo e tornare competitiva anche in Europa.

La concorrenza, tuttavia, è di altissimo livello. Sempre secondo il Corriere dello Sport, ci sono il Napoli, che ha già mosso passi concreti, e il Liverpool, dove Mohamed Salah ha pubblicamente aperto le porte: «Per uno come lui ci sarebbe sempre spazio da noi». In corsa restano anche Chelsea, Marsiglia e diversi club della MLS, con il Chicago Fire pronto a offrire un progetto allettante.