Juventus, David spiega il soprannome 'Iceman': il VIDEO

Perché il soprannome di David è 'Iceman'

, "uomo di ghiaccio". Questo il soprannome che è stato attribuito a, il nuovo attaccante nonché primo acquisto del mercato estivo della Juventus , che i tifosi bianconeri attendono impazienti di vedere in azione sul terreno di gioco. Ma da che cosa nasce questo appellativo del canadese? È stato lui stesso a spiegarlo, tramite i canali ufficiali del club: "Mi è stato dato per il modo in cui sto in campo: molto freddo e senza far trasparire emozioni. Per questo mi sta bene!".

Perché Iceman? Ve lo spiega lui pic.twitter.com/rqQh5eYdOu — JuventusFC (@juventusfc) July 12, 2025

Come detto, c'è grande curiosità nel mondo Juve intorno al classe 2000, che si è messo in mostra con il Lille a suon di goal e ora promette di stupire anche con la maglia della Vecchia Signora, che ha tanto bisogno di un giocatore in grado di segnare con continuità dopo le difficoltà delle ultime stagioni. David, lo ricordiamo, è approdato a Torino a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il club francese, una condizione che lo ha reso molto appetibile per la Juventus che infatti non ha esitato ad affondare il colpo non appena è stato possibile.