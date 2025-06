Juventus, David è davvero un obiettivo? Il canadese vuole 'un club ambizioso'

Sì, la sensazione è che lo sia. Di certo lo era peri, che era andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi credendo, evidentemente, nella possibilità di mettere davvero a segno il colpo a parametro zero, pur consapevole della concorrenza - in primis del- e dei costi dell'operazione, quelli legati allo stipendio del giocatore e di un eventuale bonus alla firma. Ora, però, l'aria è cambiata alla Continassa. E i dossier legati al calciomercato sono passati nelle mani di Damien Comolli , almeno in attesa di trovare un nuovo direttore sportivo: sarà l'ex presidente del Tolosa, dunque, a decidere se approfondire o meno il capitolo David, che rappresenta uno degli attaccanti più ambiti nel panorama europeo.

David, i numeri della stagione

David-Juventus, le parole del giocatore

Del resto il canadese classe 2000, che già da tempo ha annunciato l'addio al Lille, è reduce da una stagione di altissimo livello, con 49 presenze - per un totale di 3.938 minuti -, 25 goal e 12 assist. Un bomber "di razza", insomma, che farebbe decisamente comodo a una Juventus che a breve, con tutta probabilità, saluterà Dusan Vlahovic e Arek Milik, magari pure Randal Kolo Muani se con il PSG non si dovesse trovare un accordo per un nuovo prestito, magari con obbligo d'acquisto.Nel frattempo, David si è raccontato ai microfoni di The Athletic, dicendo anche espressamente di non avere raggiunto - almeno per ora - nessuna intesa né con la Juventus né con il Napoli di Antonio Conte, altro club sulle sue tracce da tempo. "Ha appena vinto la Serie A. E immagino che non voglia vincere la Serie A solo un anno e dire: 'OK, abbiamo vinto, punto e basta'. Ovviamente, è un club ambizioso, che disputerà la Champions League", le sue parole sulla squadra partenopea. Il 25enne, poi, si è espresso anche sulla pressione che potrebbe derivare dal giocare in una big europea, come appunto la Juventus: "Penso che ovunque tu vada, c'è sempre la pressione di dover dare il massimo ogni settimana, c'è la pressione di dover mantenere il posto, la pressione dei tifosi, perché ovviamente devi vincere ogni partita. C'è sempre pressione ovunque tu vada".E sulla Serie A, a confronto con gli altri principali campionati europei: "La Premier League ha ritmi più veloci, più alti e bassi, più velocità. E la Serie A può essere così, ma è più tattica. È più simile a una partita a scacchi, in un certo senso". David, comunque, sembra non avere particolare fretta di firmare con un nuovo club. Anche perché è ancora viva per lui l'ipotesi di disputare la Gold Cup con il Canada, cosa che però risulterebbe impossibile qualora dovesse aggregarsi a una squadra, come la Juve stessa, attesa dal Mondiale per Club: "Ovviamente però voglio fare qualcosa prima dell'inizio della pre-stagione, così posso ambientarmi e avere quel tempo con la mia squadra", ha assicurato, spiegando poi ciò che andrà a considerare nella sua scelta finale:La Juventus, se davvero deciderà di puntare su di lui, saprà garantirgli tutto ciò? Staremo a vedere.





