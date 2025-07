Gazzetta - Juventus, dopo David pronto l'assalto a Osimhen

La Juventus ha ormai chiuso il primo acquisto dell'era. Nella giornata di venerdì sono infatti previste le visite mediche di Jonathan David , che si legherà ai bianconeri con un contratto di 5 anni. Il lavoro sul mercato, però, è solo all'inizio: lae riscattare un'annata molto complicata sotto tanti punti di vista.Proprio per questo i bianconeri vogliono rinforzare ulteriormente l'attacco. Se da un lato la situazione di Kolo Muani con il PSG sembra al momento rallentata , dall'altro Comolli e la dirigenza non mollano Victor Osimhen, tornato con insistenza tra gli obiettivi primari per il reparto offensivo.

Juventus-Osimhen: tutte le posizioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri starebbero preparando un, forti dei nuovi contatti più recenti, oltre che di quelli degli scorsi mesi.Da parte della Juventus, dunque, c'è grande volontà di. Il giocatore è molto apprezzato e la trattativa era cominciata con l'ex Managing Director Football Cristiano, per poi sospendersi momentaneamente con i cambi in dirigenza. Non solo: sull'attaccante c'è anche un'ampia concorrenza,, fino a diversiCome riportato da La Gazzetta dello Sport, il nigeriano avrebbe mostrato disponibilità a trasferirsi alla Juve, già nei mesi scorsi. Un altro nodo è l'ingaggio del giocatore, che ha rifiutato offerte molto importanti, come quella daproprio da parte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi.E poi c'è il Napoli, che nelle scorse settimane ha respinto ogni offerta inferiore ai 75 milioni di euro, pari al valore della clausola per i club dell'estero. A metà luglio, però,e dunque non è escluso che le offerte per Osimhen si abbassino: l'attaccante non rientra nei piani di Conte e ha un contratto in scadenza nel 2026. Una situazione che a tratti ricorda quella di, che però al momento non sembra essere un obiettivo di mercato prioritario per nessuna squadra.Insomma, forte dell'arrivo di David, e con la volontà di lavorare su diversi tavoli - tra cui lo stesso Vlahovic e Kolo Muani - la Juventus non vuole mollare Osimhen e dunque





