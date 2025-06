Sky - Juventus, proseguono i contatti con Jonathan David: la situazione

Comolli, che entrerà ufficialmente in carica dal 4 giugno, i bianconeri ragionano su diversi profili per rinforzare la rosa della prossima stagione. Uno dei nomi che resta fra i più seguiti è quello di Jonathan David, attaccante che lascerà il Lille e che è in scadenza di contratto. Continuano i pensieri e le prime idee della Juventus del futuro . Dopo l'arrivo del nuovo direttore generale Damien, che entrerà ufficialmente in carica dal 4 giugno, i bianconeri ragionano su diversi profili per rinforzare la rosa della prossima stagione. Uno dei nomi che resta fra i più seguiti è quello di, attaccante che lascerà il Lille e che è in scadenza di contratto.

Come riportato da Sky Sport, stanno proseguendo i contatti fra la Juve e l'entourage del canadese, che in questa stagione ha segnato proprio ai bianconeri. Anche ilseguiva con interesse il giocatore, ma al momento la pista per il club azzurro sembra essersi raffreddata, dunque i bianconeri restano molto attenti al suo futuro.

Si tratterebbe infatti di un colpo a parametro zero, perciò sarà anche importante valutare le richieste del giocatore. David era già seguito danelle scorse settimane, ma potrebbe rimanere uno dei profili da tenere d'occhio anche con la gestione di Comolli.





