TS - La Juve offre 5 milioni a stagione a David. E occhio a Lucca e Krstovic

La Juventus comincia a disegnare la prossima stagione. Certo, molto - eufemisticamente - dipenderà dalla qualificazione in Champions League, che si deciderà negli ultimi 90 minuti di campionato contro il. In caso di vittoria al Penzo, i bianconeri sarebbero sicuri di blindare il quarto posto, che significherebbe anche, dunque per rinforzare la rosa.Proprio sul mercato la Juve ha già diverse idee, soprattutto in attacco. La partenza sempre più probabile di Vlahovic, e la permanenza tutt'altro che scontata di, infatti, sono fattori determinanti per le scelte della società, che sta già valutando più profili. Uno di questi resta, attaccante del Lille che rimarrà svincolato dal prossimo 30 giugno.

David-Juve, l'offerta bianconera e la situazione

Le alternative: Lucca e Krstovic

Il classe 2002 ha attirato l'attenzione su di sé con un'altra stagione da protagonista, che recita un bottino di 29 reti. Proprio per questo la Juventus lo segue attentamente, eha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore per sondare il terreno e inserirsi nell'operazione, infatti anche ilha mostrato interesse per il canadese.Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve offrirebbea David, con un bonus di. Insomma, nonostante sia un parametro zero è evidente l'importanza - anche economica - che avrebbe l'acquisto dell'attaccante canadese. Non è nemmeno da escludere che la trattativa possa accendersi nella finestra di mercato di giugno, con un possibile scenario che vede David.Un passo alla volta. Al momento, resta senza dubbio l'interesse della Juventus, che però, come anticipato, non è sola. Il Napoli tiene d'occhio l'attaccante, consapevole chequasi sicuramente non rimarrà in azzurro, perciò sarà questione di tempo prima che l'affare si scaldi davvero.Tuttavia David non può essere l'unica soluzione in un reparto che verrà probabilmente ricostruito da zero. Oltre all'attaccante del Lille, la Juventus segue da tempo Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic, profili in Serie A hanno mostrato ampi margini di crescita, soprattutto in questa stagione.L'attaccante dell'Udinese, e come racconta Tuttosport ci sono stati contatti tra i friulani e Giuntoli, che spera di limare la cifra inserendo contropartite tecniche, come. Dalla sua parte, Lucca ha già dichiarato l'ambizione e il sogno di giocare con una big in Italia, considerato che anche in questo caso la Juve non è la sola interessata.Anche il nome diresta uno dei più seguiti, soprattutto dopo i 12 goal in questa stagione: il Lecce conosce la sua importanza e dunque non sarebbe facile strapparlo ai giallorossi, ma il club bianconero rimane attento alla sua situazione.





