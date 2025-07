Juventus, è il giorno di David LIVE! In mattinata l'arrivo in Italia, poi visite e firma

L'attaccante canadese, primo colpo estivo a parametro zero del club bianconero, è atteso in mattinata in Italia dove inizierà ufficialmente la sua avventura con il club piemontese, al quale si legherà per le prossime cinque stagioni, ovvero fino al 30 giugno 2030.Dopo cinque stagioni al Lille, condite da 109 goal in 232 partite, con le quali ha contribuito alla vittoria di un campionato francese e di una Supercoppa nazionale, il centravanti classe 2000 è pronto a sposare il progetto a tinte zebrate.L'iter della giornata è già stato minuziosamente pianificato: David atterrerà in Italia nella mattinata di venerdì 4 luglio, poi avverrà il trasferimento al Jmedical dove il bomber canadese si sottoporrà al tradizionale iter delle visite mediche, prima di spostarsi presso gli uffici della Continassa dove scatterà il momento delle firme che sanciranno in via ufficiale il suo trasferimento alla Juventus.

Juventus, il giorno di David LIVE!

