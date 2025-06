Tuttosport - Juventus, è la settimana decisiva per David: le ultime

Il suo nome è ormai quasi un tormentone, e la Juventus spera che assuma presto altre note. Jonathan, e i giorni scorsi hanno definito una volta per tutte la volontà dell'intero ambiente bianconero di puntare su di lui. Al momento la Juve non sembra lontana dal giocatore, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere, non solo su di lui.I motivi sono legati alla questione di Dusan Vlahovic , che sembra aver comunicato di voler rimanere fino all'arrivo di un'offerta giusta, con la Juventus che rischia un 'Chiesa bis'. Nel frattempo, però, i bianconeri non vogliono mollare David e dunque proseguono il lavoro in direzione del canadese.

Le ultime su David alla Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la prossima settimana può essere decisiva per concretizzare davvero l'operazione,Come riporta Tuttosport, la Juventus avrebbe già raggiunto un accordo con David. Una cifra importante, considerando che, al momento, solo Vlahovic guadagnerebbe di più, con un discorso ormai noto sul suo stipendio. Sono previsti nuovi contatti a cavallo della partita dei bianconeri contro il Real Madrid, che tra l'altro può portare altri guadagni nelle casse societarie Tra gli aspetti ancora da definire, ci sono alcune cifre legate alle commissioni per gli agenti di David, sulle quali la Juve. Insomma, la situazione sta cominciando a delinearsi nonostante alcune difficoltà, ma ormai gli obiettivi dei bianconeri sono chiari, dunque i prossimi giorni possono portare a novità decisive.





