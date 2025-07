Juventus, c'è una clausola rescissoria nel contratto di David?

Nella serata di venerdì 4 luglio, laha ufficializzato l'ingaggio di. L'attaccante canadese, approdato in bianconero a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Lille, ha firmato un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi cinque anni, ossia fino al 30 giugno del 2030. Il centravanti classe 2000, dunque, dopo cinque anni trascorsi sul palcoscenico della Ligue 1 si appresta ad iniziare una nuova avventura in bianconero, con la Juve che prelevandolo a parametro zero ha dovuto versare solamente una cifra pari a 12.5 milioni di euro tra commissioni e bonus alla firma. Somma che il club zebrato potrà saldare nell'arco di tre esercizi.

C'è una clausola rescissoria nel contratto di David?

David ha sottoscritto un contratto di cinque anni con la Juventus che sarà valido fino al 30 giugno del 2030. All'interno dell'accordo non è stato inserito alcun tipo di clausola rescissoria. Negli anni futuri, dunque, chi mai vorrà provare a strappare l'attaccante canadese alla Juve dovrà sedersi al tavolo con la Vecchia Signora e imbastire una trattativa da zero.