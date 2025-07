La Juventus accoglie David, grande colpo o rischio?

Oggi, venerdì 4 luglio 2025 inizia l'avventura di esattamente un mese dopo l'insediamento ufficiale dinel club. Il nuovo direttore generale della Juventus, dopo essersi presentato a parole, lo fa adesso con i fatti; maFuori dal J-Medical, ad accogliere David, non ci sarà la folla che si è vista per altri arrivi; come quello disolo pochi mesi fa o negli anni precedenti le grandi accoglienze peTre esempi che però fanno capire bene come questo aspetto conti il giusto, anzi. Forse per il periodo che sta attraversando la Juve, non avere troppe aspettative sulle spalle potrebbe essere un vantaggio.

Oltre 20 goal da tre stagioni, ottimo rendimento anche in Champions League e ormai abbastanza esperienza ad un certo livello. Per capire il peso che - sulla carta - avrà David però e di conseguenza anche come valutare adesso il suo acquisto, sarà necessario aspettare settembre, o comunque le mosse che la Juventus farà sul mercato.Il campo e i mesi diranno che colpo è David e se la scelta del club sarà stata giusta, ma nel mentre, la prospettiva con cui vedere il suo arrivo cambia e non poco a seconda di quali altri giocatori comporranno l'attacco bianconero. Se oltre al canadese la Juventus riuscirà a fare il grande acquisto liberandosi di Dusan Vlahovic, e il riferimento è ovviamente a Victor Osimhen,Il canadese avrebbe tempo per ambientarsi e anche sbagliare.Si certo, da una parte non avrebbe una concorrenza così forte e quindi la strada spianata per prendersi sulle spalle squadra ma a quel punto non sarebbe più visto come un'opportunità a "zero" ma come l'investimento che la Juventus non può aver sbagliato perché dai suoi goal e dalle sue prestazioni passerebbe la stagione bianconera.