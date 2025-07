La Juventus alza l'offerta per David: contatti positivi, cresce l'ottimismo

Jonathan David alla Juventus, le ultime

Cosa manca per Jonathan David alla Juventus?



David ha parlato del futuro

Jonathan David sembra sempre più vicino a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. L'attaccante proprio da oggi è libero a zero dal Lille, il suo contratto infatti scadeva nella giornata di ieri. I bianconeri stanno continuando una corte per il centravanti canadese che dura ormai da diversi mesi tanto che oggi sembra essere diventato l'obiettivo numero uno del mercato della Vecchia Signora. I bianconeri infatti starebbero portando avanti i contatti con l'entourage del giocatore. Contatti che negli ultimi giorni sono stati positivi, sembra infatti ci siano stati dei passi avanti sulla trattativa. La Juventus infatti avrebbe alzato quella che era l'offerta per portare a Torino il centravanti. Inizialmente si parlava di offerta di ingaggio attorno ai 7 milioni a stagione. Il nodo era relativo ai costi aggiuntivi all'operazione, ma la Juve oggi sembra aver alzato l'offerta.Tra bonus alla firma e commissioni agli agenti, l'entourage di David punta ad incassare qualcosa come 30 milioni di euro, proseguono le trattative tra le due parti ma l'intesa sembra sia ora più che mai raggiungibile con la concorrenza per David che sembra essersi defilata. Sembra filtrare fiducia al momento per il trasferimento dell'attaccante canadese alla Juventus."Sono decisamente eccitato, non c’è ancora niente di deciso. Ora la priorità è riposare e ricaricare le energie dopo tante partite" ha detto nella giornata di ieri l'attaccante riferendosi al suo futuro. Parole che non avevano chiuso alla Juventus, anzi...





