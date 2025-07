Juventus, in attacco solo David è una certezza: servono risposte dal mercato

L'entusiasmo per l'arrivo dic'è stato e c'è tutt'ora: al JMedical c'erano centinaia di tifosi ad accogliere il primo acquisto dell'era Comolli. Già, il primo. Perché la Juventus può e deve rinforzare necessariamente l'attacco, dato che al momento l'ultimo arrivato rappresenta l'unica certezza per Igor Tudor. Le situazioni degli altri nuovi compagni, infatti, sono tutte da definire.Da Vlahovic , che in questo momento si è preso la copertina (negativa) del mercato bianconero, a- decisamente lontano dalle idee della Juve - fino a, per cui si lavorerà anche nei prossimi giorni con il PSG. Insomma, l'intenzione del club bianconero è, per evitare innanzitutto il rischio di ripetere una sitauine come quella passata con Motta, quando Vlahovic era di fatto l'unico attaccante utilizzabile per mesi.

Juventus, le ultime sul mercato attaccanti

Il mercato in questo contesto dovrà dare risposte sicure a, che ha già dichiarato quanto servano nuovi innesti a questa rosa, e il reparto offensivo è uno di quelli che li necessita.Per Vlahovic si sta studiando la migliore soluzione, ma la (non) destinazione sembra ormai chiara: l'attaccante vuole rimanere a Torino per arrivare fino alla, mentre la volontà del club è ferrea, e si colloca su un binario completamente opposto. Dall'ipotesi, ci sono diversi scenari per il futuro di DV9, ma nessuno di questi lo vede coinvolto davvero nelle idee di allenatore e dirigenza.C'è poi Kolo Muani, che ha già ribadito nelle scorse settimane la volontà di rimanere alla Juventus. Si continua a lavorare con il PSG, che fin qui non ha aperto al prestito, ma Comolli si era definito fiducioso per trovare l'accordo: i bianconeri vorrebbero unma al momento i parigini sono intenzionati a cederlo solo aInfine due situazioni opposte ma in qualche modo comuni, quelle di: da una parte c'è un giocatore che vuole tornare in campo dopo un assenza di un anno intero, ma difficilmente lo farà con la maglia bianconera. Lo stesso destino sembra essere riservato al nigeriano, che però a differenza di Milik ha attirato tante offerte su di sé,, che potrebbe essere davvero decisiva per il suo futuro.





