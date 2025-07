Juventus, è fatta per Jonathan David: accordo raggiunto

Juventus, le ultime novità su David

Jonathan David sarà un giocatore della Juventus. Dopo i contatti positivi delle ultime ore il club bianconero aveva aumentato la fiducia verso la chiusura dell'operazione, e adesso gli ultimi passi sembrano ormai solo da realizzare.con l'attaccante canadese su ogni dettaglio. Le parti hanno trovato un'intesa per un contratto a lungo termine, che David firmerà nei prossimi giorni,L'affare, dunque, è ormai alle battute finali. Nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli sull'arrivo in Italia e le visite mediche di rito, con l'accordo tra le parti raggiunto nella notte italiana grazie ai continui contattiadesso è davvero fatta per il suo arrivo.

La Juventus attenderà David a Torino nei prossimi giorni, perciò sarà solo questione di tempo prima che i bianconeri accolgano





