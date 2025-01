Juventus, Danso spinge per una soluzione

AFP via Getty Images

Ci sono novità riguardo all’obiettivo di mercato della Juventus, Kevin Danso. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, la Juventus continua a cercare un difensore centrale e ha aumentato la propria offerta al Lens per il trasferimento in prestito del difensore austriaco. Danso, dal canto suo, sta spingendo per il trasferimento a Torino, ma la situazione si complica con la concorrenza del Rennes, che non molla la presa.Nonostante l’acquisto di Brassier, il club francese è ancora alla ricerca di due difensori e ha rilanciato con un'offerta di circa 24 milioni di euro, bonus compresi, per acquistare il giocatore. Ora la situazione dipende anche dalla volontà di Danso, che dovrà decidere se rispettare l’accordo con la Juventus, mettendo così il Lens in una posizione favorevole per accettare l’offerta bianconera. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l'affare si concretizzerà o se il Rennes riuscirà a superare la Juventus.